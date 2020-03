Le migliori spiagge del mondo: la classifica

08:34

C’è anche la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa tra i migliori tratti costieri del mondo entrati a far parte dei TripAdvisor Travellers’ Choice 2020. La località siciliana si piazza a quarto posto, subito dopo il podio che quest’anno vede in vetta la brasiliana Baia do Sancho, seguita da Grace Bay Beach (Turks and Caicos) e Playa Paraiso (Cuba).

La top ten, si legge su lastampa.it, continua con Prainhas do Pontal do Atalaia (Brasile), in quinta posizione davanti a Seven Mile Beach (Grand Cayman) e Eagle Beach Palm (Aruba), rispettivamente al sesto e settimo posto.



Chiudono Flamenco Beach (Portorico), Varadero Beach (Cuba) e Kleftiko Beach (Cicladi).