L'Australia chiude i confini: provvedimento senza precedenti

Anche l’Australia chiude i confini per cercare di arginare la pandemia. Oggi Scott Morrison, il Primo Ministro australiano, ha dichiarato che potranno entrare nel Paese solo i cittadini, i residenti permanenti e i loro famigliari più stretti. Questo provvedimento entrerà in vigore dalle 21 ora locale di venerdì 20 marzo. Già ieri il premier aveva annunciato provvedimenti per far fronte a quella che ha definito “un’emergenza di biosicurezza umana”.

La chiusura di tutti i confini è un provvedimento senza precedenti nella storia australiana; un divieto che, per ora, Morrison definisce “a tempo illimitato”. Già il 15 marzo il premier aveva disposto la chiusura per 30 giorni degli attracchi per le navi da crociera e la quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti i viaggiatori internazionali in ingresso.