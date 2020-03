Mauritius chiude le frontiere a tutti i passeggeri

15:58

Mauritius denuncia i primi tre casi di coronavirus. Il primo ministro mauriziano ha quindi annunciato che da oggi il Paese dell'Oceano Indiano vieterà l'ingresso a tutti i passeggeri.

La prima fase di chiusura è relativa a i visitatori stranieri. Come riportato da Eturbonews, a tutti i cittadini stranieri non sarà consentito l'ingresso o il transito attraverso la Repubblica di Mauritius a partire da oggi alle 20.



A tutti i passeggeri, inclusi cittadini e residenti mauriziani, non sarà consentito l'ingresso o il transito attraverso il Paese a partire da domenica 22 marzo, ora locale di mezzanotte per un periodo di 14 giorni. Questa decisione porterà il turismo straniero a fermarsi. E anche i mauriziani hanno solo 3 giorni per tornare a casa.