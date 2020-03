Cuba mette in quarantena negli hotel 40mila turisti

10:12

Dopo aver annunciato la chiusura delle frontiere e la posticipazione di FitCuba il Governo di Cuba ha deciso di mettere in isolamento i circa 40mila turisti che si trovano ancora negli hotel, oltre ai residenti appena entrati dall’estero.

Una misura necessaria, scrive Reportur.com, per contenere il dilagare dell’epidemia di coronavirus. “Nessuno dei turisti che si trova ancora in albergo può uscire dalla struttura – ha spiegato il Primo Ministro Manel Marrero – e nessun visitatore può più arrivare nel nostro Paese, a meno che non sia cittadino residente nel territorio nazionale”.



Prima della decisione governativa le compagnie aeree canadesi - Sunwing, Air Canada, West Jet e Air Transat – avevano già annunciato la sospensione dei voli tra Cuba e il Canada, che è il più grande mercato emissore per l’isola.



In base all’evolversi dell’emergenza sanitaria il governo non esclude, per i prossimi giorni, l’imposizione di nuove restrizioni.