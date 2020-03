Il contest di Malta: influencer per un giorno

13:00

I viaggi per ora sono congelati? Allora Malta invita tutti, agenti e viaggiatori, a diventare influencer per un giorno. L'ente del turismo dell'isola ha lanciato un piccolo contest letterario: chiunque abbia già visitato La Valletta e dintorni, può raccontare la sua esperienza (testo massimo 1.800 caratteri) e inviarla entro il 29 marzo alla casella info@visitmalta.it.

I testi che descriveranno meglio le atmosfere maltesi saranno pubblicati nella sezione Guest Writer del blog ufficiale dell'ente www.ilblogdimalta.com. Si può seguire l'iniziativa tramite l'hashtag #PortaciAMalta. L'Italia è il secondo mercato straniero per Malta, dopo la Gran Bretagna. Nel 2019 sono stati circa 300mila gli italiani a scegliere l'arcipelago come destinazione per le vacanze.

