Giappone, quest'anno l''hanami' si ammira solo a distanza

13:23

Il Giappone registrava da anni il tutto esaurito in marzo e aprile, mesi tradizionalmente legati all’’hanami’, ossia la fioritura dei ciliegi.

Purtroppo quest’anno, come ricordato dal Corriere della Sera che ha pubblicato alcune delle immagini più belle, a causa dell’emergenza da coronavirus, questo spettacolo può essere ammirato solo in fotografia.

Gli stessi giapponesi si sono visti annullare i consueti festeggiamenti nei parchi, che ogni anno celebrano la fioritura e l'inizio della primavera. Le autorità nipponiche hanno vietato i tradizionali picnic per limitare la diffusione della pandemia. Il momento di massima fioritura a Tokyo andrà avanti fino al 29 marzo, mentre a Kyoto fino al 5 aprile; poi i petali inizieranno a cadere.



L’anno scorso, cita il Corriere, nel parco di Ueno di Tokyo si erano date appuntamento quasi 3 milioni di persone per l’hanami. Quest’anno c'è stato un crollo di turisti.

“Benché le giornate siano bellissime, questa volta è uno spettacolo un po’ triste”, ha scritto il Japan Times.



Al momento, in Giappone non sono state imposte limitazioni agli spostamenti o l’isolamento domiciliare ai cittadini e i casi risultati positivi secondo le autorità locali sono poco più di mille, mentre i morti non arrivano a 50.