12:41

La situazione dei turisti italiani boccati in Marocco è in totale stallo. Avevamo dato notizia su questa agenzia di stampa delle difficoltà dei nostri connazionali a trovare un mezzo che li trasportasse in Italia dove sottoporsi alla quarantena e in questi giorni la situazione non è migliorata.

Le richieste di aiuto giunte in redazione si moltiplicano e fino ad ora la Farnesina e consolati e ambasciate locali non hanno risposto ai ripetuti appelli dei nostri connazionali.

Massimo Compagno scrive alla nostra redazione per lamentare che “per chiusura dei voli senza preavviso siamo bloccati in Marocco dal 9 marzo. La compagnia Royal Air Maroc ci ha annullato due volte il volo e non abbiamo altre date previste per il rientro. Non rispondono più nè al telefono nè via mail. Abbiamo contatto ambasciate, consolato e Farnesina ma la risposta ultima è stata che il Marocco non concede lo spazio aereo per i voli. Non sappiamo nemmeno quando potremo rientrare ci sono altri italiani qui, gente che dorme anche in auto al porto. Nessuno ci ha contattato abbiamo fatto appelli su giornali e social ma niente da fare”.



Nessuna nuova nemmeno da Elio Sampietro, bloccato a Marrakech insieme a un’altra coppia di italiani. Anna Marilena Gabbi ci scrive: “Ho scritto mail all'ambasciata a Marrakech e al consolato di Agadir. Nessuno ci dà notizie o informazioni. Abbiamo già acquistato online i biglietti per il collegamento Tangeri-Genova che dovrebbe partire il 7 aprile. Ora questa tratta non c'è più. Ho chiamato il consolato di Agadir questa mattina. La signora molto gentile mi ha indirizzato al consolato di Marrakech. Non risponde nessuno. Ho scritto una mail. Nessuna risposta. È un momento di confusione totale per tutti. Ma una risposta almeno. Noi vorremmo rientrare. Poi ci sarà la quarantena a Genova, poi la faremo al nostro domicilio. Ma che ci facciano rientrare. Qui comincia a diventare pericoloso”.