Bali si piega al coronavirus: dichiarato lo stato d'emergenza

13:12

Anche Bali si piega al coronavirus e dichiara lo stato di emergenza, dopo un’impennata di casi positivi. L’isola indonesiana, che finora non era stata colpita dal virus se non in forma lieve, secondo quanto riportato da travelmole.com ha registrato un aumento di casi del 90% in un solo giorno, tanto da indurre il governatore Wayan Koster ad attuare una serie di misure molto rigorose per impedire l’avanzata del virus, tra cui un’autoquarantena di 14 giorni per tutti coloro che vi sbarcano.

Immediata la reazione del governo australiano, che ha molti connazionali sull’isola indonesiana. Sul sito Smartraveller il Paese avvisa gli australiani che non organizzerà voli di rimpatrio, per cui coloro che non partiranno subito rischiano di restare bloccati a Bali per mesi.