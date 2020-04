Stati Uniti: stop alle crociere prolungato di 100 giorni

12:31

Ancora 100 giorni di stop alle crociere per gli Stati Uniti. Lo ha annunciato il Cdc, il centro per il controllo e la prevenzione della malattie, garantendo che, si legge su TTG Media, nel caso in cui l’emergenza coronavirus dovesse concludersi prima, lo stop verrebbe revocato.

"Stiamo lavorando con l'industria delle crociere per affrontare la salute e la sicurezza degli equipaggi in mare e delle comunità che circondano i punti di entrata delle navi da crociera statunitensi" ha dichiarato Robert Redfield, responsabile del Cdc.



Al momento ci sono ancora 100 navi da crociera bloccate in mare al largo delle coste orientali, occidentali e del Golfo, con circa 80.000 membri dell'equipaggio a bordo e 20 navi infette attraccate nei porti.