Dietrofront della Von der Leyen. E ai britannici torna la voglia di viaggiare

14:21

Moltissimi abitanti della Gran Bretagna avrebbero manifestato l’intenzione di andare in vacanza alla fine dell’estate 2020. Secondo quanto riportato da Preferente, che ha citato un articolo del tabloid The Sun, sarebbe stata decisiva la marcia indietro del presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha dichiarato di essere ottimista sui possibili viaggi una volta che il virus potrà essere controllato.

La Von der Leyen ha infatti chiarito che i viaggi dovrebbero essere effettuati mantenendo le distanze di sicurezza e ha messo in evidenza le iniziative e la creatività che l'industria del turismo sta dimostrando con idee come le strutture in plexiglass da predisporre sulle spiagge italiane.



Il presidente ha dichiarato: “Penso che troveremo soluzioni intelligenti per trascorrere le vacanze estive. Forse sarà un po’ diverso a causa delle mutate misure igieniche e della necessaria distanza sociale, ma è davvero positivo vedere le soluzioni che sono state trovate”.