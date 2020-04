Le isole Cook fra le poche destinazioni 'Covid free'

08:01

Pubblicità

Il Primo Ministro delle isole Cook, Henry Puna, ha posto l’accento sul fatto che le isole siano 'Zona libera da Covid-19'.

Infatti, tutti i tamponi eseguiti alle Cook sono risultati negativi, grazie al lavoro di tutela, informazione e sanificazione realizzato a tutti i livelli.



Il ministero del Turismo locale ha lanciato una campagna internazionale di promozione e informazione che si basa su 3Kia Orana Values, valori che hanno fatto la differenza nella difesa del piccolo e fragile paradiso polinesiano.

Ogni abitante sente la responsabilità di tutelare e preservare per le generazioni future la cultura ed il patrimonio ambientale del luogo. È stata, quindi, messa in atto una serie di azioni che mira a garantire la sicurezza, facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro, condividere le risorse e supportare le famiglie con bambini durante la chiusura delle scuole.



Nick Costantini, general manager Southern Europe di Cook Island Tourism Corporation, si prepara a sostenere la promozione delle Cook per quando sarà possibile tornare a muoversi e a viaggiare, forte del fatto che al settore sta proponendo una delle poche mete long houl a livello mondiale Free Covid-19. “Le tecniche di comunicazione utilizzate e la rapida ricollocazione del personale del Governo hanno contribuito a mantenere la popolazione delle Cook al sicuro. Questo la rende una delle poche destinazioni che possono aspettarsi di continuare ad accogliere i turisti non appena saranno abolite le restrizioni di viaggio, mantenendo allo stesso tempo uno standard molto elevato di pratiche di salute e sicurezza per proteggere sia i locali che i visitatori. Stiamo percependo una forte propensione a viaggiare in Polinesia neozelandese, in particolare da parte di persone che desiderano fuggire in un paradiso naturale, nutrire lo spirito e condividere valori in materia di salute e protezione ambientale. Ma anche da parte di coppie in luna di miele e di persone che hanno differito i piani di matrimonio per i quali le isole Cook hanno un rapporto qualità/prezzo estremamente efficiente”.