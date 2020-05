U.S. Travel Association: ecco il protocollo per tornare a viaggiare

14:27

Si chiama ‘Travel in the New Normal’ il rapporto che la U.S. Travel Association ha presentato alla Casa Bianca e ai governatori degli Stati americani con le linee guida sulla salute e la sicurezza per la graduale riapertura del settore dei viaggi.

“Ci stiamo preparando per quando i funzionari della sanità pubblica e il Governo dichiareranno che sarà possibile viaggiare di nuovo - spiega Roger Dow, presidente e ceo di U.S. Travel Association -. La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e clienti vengono prima di tutto, inoltre vogliamo assicurarci di essere completamente pronti quando sarà il momento giusto. La cosa più importante è iniziare in sicurezza, anche se ciò significherà procedere più lentamente del previsto”.



Persi otto milioni di posti di lavoro

L’industria dei viaggi statunitense è stata èarticolarmente colpita dalal crisi dovuta al coronavirus, con una perdita stimata di otto milioni di posti di lavoro, circa un terzo delle perdite totali di posti in America. Uno studio di Oxford Economics prevede che l’impatto della pandemia sull’industria dei viaggi sarà nove volte peggiore di quello dovuto agli attacchi dell’11 settembre.



Le raccomandazioni

Tra i consigli forniti dal documento quella di modificare le aree pubbliche per salvaguardare dipendenti e clienti, con dispositivi di protezione personale per tutti, barriere fisiche e totem di distribuzione di gel per igienizzare le mani.



Soluzioni touchless

Sia nel caso degli alberghi, sia in quello delle stazioni e degli aeroporti sarà utile implementare, quando possibile, soluzioni touchless, come il ticketing online, il controllo ID touchless e il check-in virtuale.



Non si dovrà mai smettere di cercare nuove tecnologie per migliorare le procedure di risanamento specificamente progettate per combattere la trasmissione del virus e promuovere misure di screening sanitario per i dipendenti, in modo da poter isolare immediatamente i casi positivi al Covid-19. Potrebbe rendersi necessario anche modificare l'orario di lavoro per eseguire servizi igienico-sanitari completi e procedure di disinfezione. Si dovrà poi investire sulla formazione specifica ai dipendenti, in modo che siano in grado di attuare queste misure.



Il nodo delle responsabilità individuali

“Le linee guida hanno lo scopo di aiutare il settore a riaprire nel modo più sicuro possibile, ma alcune delle responsabilità ricadono su ciascun individuo - sostiene Michael Parkinson, ex presidente dell'American College of Preventive Medicine e consigliere chiave della US Travel Association -. Nel caso di individui vulnerabili, come gli anziani, o affetti da gravi patologie pregresse il mio consiglio è di non prendere in considerazione viaggi non essenziali, ma di continuare a stare a casa".