Canarie, un’app per la sicurezza dei viaggiatori

13:58

Le Isole Canarie sono state scelte dal Governo spagnolo per testare l'efficacia della nuova app di tracciamento dei contatti per contrastare la diffusione del coronavirus.

“Siamo già impegnati nello sviluppo del ‘laboratorio globale per il turismo sicuro’ che verificherà i protocolli identificati dall’Omt - spiega Yaiza Castilla, ministro del Turismo, dell'Industria e del Commercio del Governo delle Isole Canarie -. Il fatto che il nostro arcipelago sia stato il primo territorio spagnolo selezionato per testare il nuovo sistema di tracciamento Covid-19 è un’ulteriore conferma della sua capacità di riaprire al turismo in sicurezza”.



L’applicazione consentirà di controllare i flussi turistici e potrebbe comportare un aumento della sicurezza sanitaria per i residenti e i visitatori che raggiungeranno le isole. Può interagire con sistemi di altri Paesi, garantendo un’elevata libertà di movimento.



“Riteniamo che le app mobile siano uno strumento importante per fare sentire i turisti sicuri nel nostro Paese e le Isole Canarie sono l’area di test ideale per l’importanza che qui riveste il settore turistico e per il forte impegno del governo locale nel garantire la sicurezza” aggiunge Nadia Calviño, terzo vicepresidente del Governo spagnolo e ministro per l'Economia e la Trasformazione Digitale. L'app sarà in grado di identificare i casi secondari che possono insorgere dopo la trasmissione dai casi primari noti al fine di intervenire e interrompere un’eventuale trasmissione successiva.



La sperimentazione promossa dal Governo spagnolo segue l’accordo quadro di collaborazione tra il governo delle Isole Canarie e l’Omt per un progetto pilota volto a implementare protocolli per garantire la sicurezza sanitaria.



L’Omt ha scelto le Isole Canarie per testare il primo volo aereo, previsto a luglio, che trasporterà passeggeri con passaporto sanitario digitale che ne attesterà la negatività al Covid-19.