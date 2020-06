La Svizzera riapre i confini con l'Europa dal 15 giugno

17:53

La Svizzera riaprirà le frontiere con tutti gli Stati dell’Unione europea e con il Regno Unito a partire dal 15 giugno. Nessuna riapertura è invece prevista per gli Stati terzi.

Come riportato dal Corriere del Ticino, la strategia del Consiglio federale svizzero è in linea con quella di molti Paesi europei. In occasione di una teleconferenza informale dei ministri degli interni degli Stati Schengen, in molti hanno auspicato un ritorno alla normalità e la revoca dei controlli alle frontiere interne in Europa dal 15 giugno.

Tra la Svizzera, l’Austria e la Germania le restrizioni d’entrata erano state allentate già il 16 maggio 2020. Per tutti gli altri Italia compresa, fino al 15 giugno l’ingresso in Svizzera è permesso soltanto in casi eccezionali. La Segreteria di Stato della migrazione ha deciso di mantenere le restrizioni d’entrata nonostante il nostro Paese abbia deciso di abolirle dal 3 giugno scorso.