Amsterdam, petizione per fermare l'overtourism post pandemia

19:29

Limite di visitatori a 12 milioni l'anno per i prossimi cinque anni, divieto di apertura di nuovi hotel e dure restrizioni per le case vacanza; infine aumento della tassa di soggiorno e istituzione di una figura amministrativa con deleghe speciali per turismo e qualità della vita.

Sono alcune delle richieste contenute in una petizione partita da un gruppo di cittadini di Amsterdam per frenare il possibile overtourism post pandemico. La petizione sta raggiungendo il numero minimo di firmatari (27mila) per indurre il consiglio comunale della città a indire un referendum sulla questione.



"Se il numero di turisti sale al livello di crisi pre-coronavirus, allora l'economia e le strade saranno nuovamente dominate solo da loro" queste le parole di Martijn Badir uno di promotori dell'iniziativa, riportate dal quotidiano olandese Het Parool. M. T.