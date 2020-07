Canarie, allentate le restrizioni nei locali e nelle strutture ricettive

12:43

Le Canarie sono pronte per la ‘nuova normalità’. Sono state infatti allentate le misure restrittive anti Covid in vigore per le strutture ricettive, i locali pubblici e notturni, e gli spettacoli all'aperto.

Secondo le ultime disposizioni, pubblicate dal Governo è ora consentito, si legge su hosteltur.com, la condivisione di alloggi turistici da parte di persone non conviventi.



Le discoteche sono aperte al pubblico, ma con capacità limitata al 70% (300 persone al chiuso; 1000 all’aperto). L’ingresso è nominativo o su prenotazione per i gruppi; deve essere mantenuto il distanziamento sociale e, ove non possibile, è necessario l'uso delle mascherine.



Per le attività all'aperto è necessario mantenere il distanziamento sociale. Mentre per gli eventi la capienza massima è di mille persone.