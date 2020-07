Notre Dame, oggi il piano per la ricostruzione: si spinge per il rispetto del disegno originale

19:24

Dovrebbe essere consegnato oggi al Governo francese il progetto per la ricostruzione di Notre Dame. Il piano messo a punto dalla Commissione Beni culturali francese dovrebbe porre fine una volta per tutte al dibattito aperto negli ultimi mesi tra ‘modernisti’ e ‘antichi’, ovvero tra chi vorrebbe il coinvolgimento di archistar per un recupero più moderno dell’edificio danneggiato dal rogo del 2019 e chi invece vorrebbe un restauro fedele disegno originale.

Secondo quanto anticipa Repubblica.it, il documento della Commissione dovrebbe confermare il recupero della cattedrale secondo il progetto originale. “C’è un largo consenso in questo senso”, avrebbe confermato la ministra della Cultura, Roselyne Bachelot.



La guglia potrebbe così tornare a svettare sull’edificio così come l’aveva immaginata Viollet-le-Duc.