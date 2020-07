Dubai, un video per festeggiare la riapertura dei confini

15:27

Dubai Tourism non si è piegato all’emergenza Covid-19 e ha continuato a proporre al trade un ciclo di training e presentazioni che ha coinvolto l’ente in 13 webinar in tre mesi.

Grazie al sostegno dei suoi partner più importanti, sono stati mille284 gli agenti di viaggi che hanno partecipato alle sessioni di formazione e 223mila 776 i consumer raggiunti con webinar e dirette Facebook.



Dubai è stata una delle prime destinazioni a riaprire le frontiere agli italiani e ai turisti internazionali lo scorso 7 luglio e l’ente ha celebrato questo momento lanciando il nuovo video ‘Ready when you are’, il terzo capitolo di una serie di campagne digitali globali lanciate da Dubai Tourism durante la pandemia con lo scopo di mantenere la meta tra le destinazioni top per i viaggiatori.