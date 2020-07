Abu Dhabi alla prova della certificazione 'Go Safe'

14:47

Abu Dhabi si certifica ‘Go Safe’. Alberghi e strutture turistiche e commerciali vengono ispezionate dal Dipartimento Cultura e Turismo, che ha lanciato la nuova iniziativa mirando a elevare lo standard dei livelli di igiene e pulizia in tutti i luoghi di interesse turistico dell’emirato.

Dopo il Louvre Abu Dhabi, anche Emirates Palace e St Regis Abu Dhabi insieme ai siti turistici Qasr Al Hosn e alla Fondazione culturale hanno ottenuto la certificazione Go Safe. Tra le misure di sicurezza implementate, anche corsi di social distance, checkpoint per controlli della temperatura, igienizzazione e sanificazione delle aree operative e test Covid-19 per i dipendenti.



Con altri siti attualmente sottoposti al processo di valutazione, Dct Abu Dhabi mira a ottenere la certificazione di sicurezza dell’intera capitale degli Emirati entro la fine di agosto.