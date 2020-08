Avital Kotzer Adari termina il mandato alla guida dell'ufficio del turismo israeliano

15:40

Avital Kotzer Adari (nella foto) conclude dopo sei anni il suo mandato in Italia alla guida dell’ufficio nazionale israeliano del turismo.

Pubblicità

“Tanto il lavoro e tante le soddisfazioni - spiega -. Straordinario l’impegno del team che mi ha affiancato, risultati positivi spesso anche oltre le migliori aspettative”..



Kotzer Adari ha dato in questi 6 anni di direzione un impulso decisivo all’attività con il trade.

Da una parte ha promosso azioni di grande respiro culturale legate ai brand più tradizionali; dall’altra ha raggiunto successi nel settore del turismo generalista attraverso la realizzazione di collaborazioni con alcuni t.o. e network di adv.



Oltre 2mila 500 gli agenti di viaggi incontrati mediamente ogni anno, mille200 i sacerdoti contattati verso i quali viene svolta una costante attività di informazione, più di 100 gli uffici diocesani costantemente oggetto di comunicazione, oltre 30, tra tour operator, organizzatori di pellegrinaggi e network ‘new entry’ che in questi ultimi anni hanno dedicato una programmazione specifica alla destinazione Israele, aggiungendo così la loro attività a quella dei marchi già precedentemente presenti sul mercato italiano, per un totale di oltre 100 aziende.



“Il mio cuore rimane qui in Italia, che è diventata la mia seconda casa. Insostituibile è l’amore verso la mia Terra, ma l’Italia ha rappresentato un eccezionale momento di crescita professionale e personale. Sono orgogliosa dei risultati che sono riuscita ad ottenere, degli oltre 190mila italiani che hanno visitato Israele nel 2019 e della crescita ottenuta di oltre il 27%. Con grande soddisfazione sono riuscita a far conoscere in modo sempre più ampio il volto di Israele. Ora sono pronta per nuove sfide. Ringrazio tutto il mio staff e aspetto ora tutti gli amici in Israele” ha concluso la manager.



Dallo scorso 1 agosto Avital Kotzer Adari è stata sostituita da Kalanit Goren Perry, in arrivo in Italia nei prossimi giorni.