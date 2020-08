Romania e Bulgaria, le norme per chi rientra

08:35

La situazione si fa più complicata per gli italiani che intendano recarsi in alcuni dei Paesi dell’Est. Per quanto riguarda, ad esempio, la Romania, che ha prorogato lo stato di allerta in tutto il Paese, ma anche la Bulgaria il Governo italiano ha varato norme di tutela, come spiega il sito della Farnesina viaggiaresicuri.it. Il Ministro della Salute del nostro Paese ha infatti disposto l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per le persone che intendano fare ingresso nel territorio nazionale e che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei due Stati. Un obbligo che, specifica la Farnesina, non si applica all’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto.