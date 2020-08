Parigi, la mascherina potrebbe diventare obbligatoria all’aperto

16:28

Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, starebbe valutando l'ipotesi di rendere obbligatorio l'uso delle mascherine in alcune aree della capitale francese.

Secondo quanto si legge su Le Monde, infatti, Hidalgo avrebbe inviato una richiesta in tal senso al prefetto della polizia di Parigi, per evitare un'eventuale seconda ondata di Covid-19.



La mascherina, già utilizzata nei luoghi pubblici al chiuso e nei negozi, potrebbe quindi diventare obbligatoria nei luoghi all'aperto dove ci sono molte persone e dove mantenere il distanziamento sociale è difficile: non c'è ancora una lista ufficiale ma le aree dovrebbero essere le vie dello shopping, le rive della Senna, i parchi e i giardini. O. D.