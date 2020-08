L'aeroporto internazionale di Dubai introduce i cani anti-Covid

17:23

È il primo aeroporto al mondo a utilizzare i cani per arginare la diffusione del Covid-19: lo scalo internazionale di Dubai ha deciso di ricorrere a una nuova metodologia per fermare i contagi.

Dopo aver aperto al turismo dal mese di luglio, Dubai richiede ai viaggiatori in arrivo di fornire un test negativo al Coronavirus effettuato entro 96 ore dalla partenza.



I funzionari, si legge su Travel and Leisure, hanno inoltre deciso di prelevare campioni di sudore dai visitatori sbarcati in aeroporto e metterli sotto il naso di cani appositamente addestrati e che non entrano mai in contatto diretto con i viaggiatori. I risultati dei test sono pronti in meno di un minuto e hanno un tasso di accuratezza del 92 per cento.



Oriana Davini