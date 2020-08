Tunisia: entrate turistiche in flessione del 60%

15:20

Situazione particolarmente critica per il turismo in Tunisia, che ha registrato una flessione del 60% delle entrate da inizio dell'anno fino al 20 agosto.

Come segnalato da Ansamed, nel 2020 si sono infatti incassati circa 402 milioni 984 mila euro rispetto a poco più del miliardo di euro dello stesso periodo dello scorso anno. Lo ha reso noto la Banca centrale tunisina in una nota nella quale si precisa che anche il reddito cumulativo ha registrato un leggero calo del 6% pari a circa 1,06 miliardi di euro.

Il calo registrato su questi due indicatori è dovuto in massima parte alla crisi da coronavirus.