La Francia riduce la quarantena a 7 giorni

08:00

Il consiglio scientifico del governo francese ha dato il via libera a una riduzione da 14 a 7 giorni della durata dell’isolamento per le persone risultate positive al Coronavirus.

Lo ha annunciato il ministro della salute francese, che ha anticipato come la decisione verrà adottata in maniera formale venerdì prossimo.



La riduzione del tempo di quarantena parte dalle analisi che hanno stabilito che la contagiosità è più elevata nei primi 5 giorni dopo l’apparizione del sintomi, mentre con il passare dei giorni diminuisce.



Secondo il ministro della Salute il minor numero di giorni di isolamento renderà più facile rispettare la quarantena, che oggi invece non è rispettata.