Lonely Planet, i luoghi più belli del mondo: la top ten italiana

19:30

C’è anche spazio per l’Italia tra le 500 destinazioni più belle del mondo selezionate da Lonely Planet. La famosa guida ha infatti stilato un nuovo elenco dei luoghi più affascinanti del globo, che quest’anno vede sul podio Petra, seguita dalle Galapagos e dall’Ulura-Kata Tjuta National Park, in Australia.

Pubblicità

Bisogna scendere fino al 23esimo posto per trovare la prima destinazione tricolore in classifica: si tratta, si legge su Repubblica.it, della Costiera Amalfitana. Il resto della top ten italiana vede poi Pompei e i Sassi di Matera, seguiti dal Colosseo, dal Pantheon di Roma e da piazza del Campo, a Siena.



Ultime destinazioni italiane in classifica sono poi il Duomo di Firenze, gli Uffizi e i Mosaici di Ravenna.