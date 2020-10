Goren Perry, Israele su TTG: “Il valore di incontrarsi”

12:55

“TTG Travel Experience è un appuntamento imperdibile nella nostra agenda annuale e non potevamo mancare, soprattutto a questa edizione 2020”. Kalanit Goren Perry, direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, spiega perché è importante esserci, in fiera: “Per dare un segno tangibile del nostro sostegno all’industria turistica e per sottolineare l’importanza del mercato italiano per il turismo di Israele”.

Pubblicità

Convinta del valore dell’incontro anche in tempo di distanziamento sociale, rimarca: “Abbiamo voluto sottolineare come il turismo sia soprattutto un momento di contatto umano, di incontro e di crescita. In questi mesi non ci siamo mai fermati: abbiamo prodotto contenuti, fornito informazioni aggiornate, ascoltato le esigenze dei nostri partner e progettato il futuro e la ripresa. Siamo pronti a ripartire quando la situazione internazionale ce lo consentirà con tutte le accortezze del caso e saremo pronti ad assecondare nuovi stili ed esigenze di viaggio”.



Natura e deserto

I focus dell’inverno 2021 saranno natura e deserto con i viaggi avventura e le attività outdoor, accanto a turismo religioso e spirituale. “Manterremo grande attenzione al city break alla scoperta delle due città di Tel Aviv e Gerusalemme - conclude - che rappresentano un connubio perfetto per un viaggio che abbina storia e modernità, divertimento e spiritualità, nightlife e attività per la famiglia”.

Paola Trotta