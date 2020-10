Costa Rica, da novembre via libera ai turisti anche senza test negativo

17:28

Il Costa Rica si appresta ad aprire completamente le frontiere al turismo internazionale. Il ministro del turismo, Gustavo Segura, ha annunciato che, nell’ottica di rilanciare i flussi verso il Paese, il Governo allenterà le restrizioni in entrata a partire dal primo novembre.

Non sarà perciò più richiesto, si legge su Travel Mole, di esibire l’esito negativo di un test Covid-19 al momento della partenza. I turisti potranno quindi entrare liberamente nel Paese.



Segura ha spiegato che la decisione è figlia delle recenti dichiarazioni della Pan American Health Organization. Secondo l’Organizzazione i test e le quarantene non sono necessari per la ripresa dei viaggi internazionali.



Il Costa Rica ha ripreso le sue attività turistiche e la riapertura degli aeroporti internazionali il 1° agosto scorso per i voli provenienti dai paesi dell'Unione europea, dal Regno Unito e dal Canada.