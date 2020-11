Israele: un piano per riaprire gradualmente al turismo

12:33

Un graduale ritorno al turismo: è il piano che il governo di Israele sta valutando per allentare le misure di contenimento del Covid-19, che dallo scorso marzo includono anche la chiusura delle frontiere ai turisti internazionali.

Secondo quanto riportato da TTG Media, il primo passo potrebbe essere l'apertura come "aree turistiche speciali" dei resort di Eilat sul Mar Rosso e dei complessi alberghieri sul Mar Morto, che saranno comunque riservati al turismo interno e solo previa presentazione di un test Covid negativo.



Ci sarebbe uno spiraglio anche per i viaggiatori business internazionali: quelli provenienti dai Paesi con un tasso di rischio Covid-19 molto basso possono presentare una richiesta per entrare in Israele qualora il loro lavoro sia considerato vitale per l'economia del Paese. O. D.