Argentina Paese 'safe', il sigillo del Wttc su 17 destinazioni

11:07

Sono 17 le destinazioni dell’Argentina che hanno ricevuto il sigillo ‘Viaggiare ‘Safe Travels’ dal Wttc. Tra queste Neuquén, La Pampa, Tucumán, la città autonoma di Buenos Aires, Chaco, La Rioja, San Juan, Formosa, Mendoza, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Santa Fe e San Luis.

Il Paese è l’unico del Sud America ad aderire al Wttc tramite l’Istituto Nazionale per la Promozione Turistica (Inprotur) e il riconoscimento ha voluto premiare una politica di sviluppo sostenibile e responsabile che da sempre è prioritaria nelle scelte governative argentine. Le altre destinazioni che si possono fregiare del sigillo sono la Terra del Fuoco, l’Antartide e le isole del Sud Atlantico.



Riconoscimenti fondamentali per il Paese, che intende prepararsi nel migliore dei modi per riprendere l'attività turistica. Tra i provvedimenti una serie di protocolli sanitari in diverse lingue, che possono essere visionati nel Content Hub dell’Inprotur e che interessano tutti i servizi e le strutture turistiche.