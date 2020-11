Bahamas, aggiornate le procedure di ingresso per i turisti

21:00

Le Bahamas allentano la stretta sugli arrivi. Il Governo ha aggiornato le modalità di accesso per i turisti internazionali.

Dallo scorso primo novembre ai viaggiatori è richiesto di: effettuare un test Covid-19 Rt Pcr cinque giorni prima dell’arrivo; richiedere un Health Travel Visa all’indirizzo travel.gov.bs; compilare un questionario sanitario online giornaliero per il monitoraggio dei sintomi, per tutta la durata del soggiorno; eseguire un test rapido antigene il quinto della visita (a meno che non si parta in quel giorno); indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza sociale nei luoghi pubblici.



Inoltre, a partire dal 14 novembre 2020, tutti i visitatori dovranno munirsi di assicurazione sanitaria obbligatoria Covid-19 al momento della richiesta dell’Health Travel Visa. L’assicurazione coprirà i viaggiatori per tutta la durata del soggiorno.



Coloro che hanno prenotato un viaggio con i precedenti protocolli, che richiedevano un test Rt Pcr almeno 7 giorni prima della partenza, potranno entrare alle Bahamas con il Bahamas Health Travel Visa e il risultato negativo del test Covid-19 Rr-Pcr fino al 6 novembre.



Le altre misure sono consultabili a questo link