Maldive destinazione sicura: la campagna con Skyscanner

10:07

Maldives Marketing and Public Relations Corporation ha lanciato una campagna con Skyscanner per promuovere le Maldive come una delle destinazioni più sicure al mondo per i turisti.

Pubblicità

Questa campagna di tre mesi avrà come target Italia, Regno Unito e Russia, i primi tre mercati chiave prima della chiusura e riapertura dei confini delle Maldive il 15 luglio 2020.

Come riportato da Traveldailynews, la campagna mira ad assicurare ai potenziali viaggiatori che le Maldive rimangono una delle destinazioni più sicure durante questo periodo. La campagna evidenzierà la formazione geografica unica del Paese e l'isolamento di fatto garantito. A causa della presenza di moltissime isole, la distanza sociale e l’assenza di affollamento sono assicurati.



Si prevede che la campagna raggiungerà 50 milioni di persone nei tre mercati, il che a sua volta aumenterà la brand awareness della meta, invogliando più turisti a visitare le Maldive.

Nell'ambito di questa campagna, una pagina sarà dedicata all'ufficio turistico di Visit Maldives sulle piattaforme Skyscanner, indirizzata ai tre mercati nella loro lingua madre. Attraverso questa pagina, si mostreranno diverse esperienze accessibili ai turisti.



Gli annunci promozionali verranno visualizzati anche su tutte le piattaforme di Skyscanner per sfruttare l'intenzione di viaggiare alle Maldive e massimizzare la copertura dei contenuti. Ciò includerà la home page di Skyscanner e le posizioni più importanti nelle visualizzazioni dei risultati di ricerca dei voli.

Gli annunci mostreranno anche messaggi in italiano, inglese e russo per una immediata accessibilità.