Czech Tourism Italia guarda ad agenzie e tour operator

Czech Tourism Italia punta ancora sul trade dopo avere registrato nel primo semestre n calo del 68% rispetto al 2019 dei viaggiatori italiani e un -40% se si parla di turismo estero globale.

Il trend sul quale si sta lavorando punta a un'offerta non solo di luoghi ma anche di emozioni, una serie di proposte dove la destinazione sia una cornice e il turista il protagonista.



Tra gli strumenti, un sito web rinnovato, un focus oltre Praga e la possibilità di godere di esperienze en plein air. Segmento principale saranno le famiglie, in quest'ottica è stato tenuto un corso telematico per gli adv aderenti al network Giramondo.



Durante i prossimi mesi, si aggiungeranno altre iniziative in cui incontrare il trade e i professionisti del comparto mice attraverso una piattaforma messa in piedi insieme al Prague Convention Bureau. G. G.