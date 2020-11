Wtm Virtual 2020: la Grecia svela i piani sulla sostenibilità

16:26

L’industria del turismo greco sta fissando nuovi e ben precisi obiettivi di sostenibilità, attraverso azioni mirate su recycling, energie rinnovabili e ‘no plastic’. È quanto fa sapere il ministro del Turismo greco, Harry Theoharis, nel corso del Wtm Virtual 2020.

Nell’ambito dei programmi di sviluppo rientra un progetto che Volkswagen sta mettendo a punto sull'isola di Astypalea, per sostituire tutti i veicoli con quelli elettrici, utilizzando la forza generata da fonti rinnovabili.



“Occorre anche trovare - ha aggiunto il ministro - un equilibrio sostenibile tra le esigenze del turismo e l’aumento dei visitatori per evitare i problemi dell’overtourism in futuro. Dobbiamo avere una visione per il 2021 e oltre, e il messaggio positivo è che ci siamo dimostrati resilienti, riuscendo a riaprire e ripartire. Nulla è stato facile, ma niente impossibile”.



La Grecia aveva riaperto ai turisti esteri il 1° luglio, e quest'anno ha registrato circa 4,5 milioni di visitatori stranieri. S. P.