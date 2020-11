Usa, New York colpita dal Covid: “La ripresa del turismo solo nel 2025”

10:14

Bisognerà attendere fino al 2025 per una ripresa del turismo a New York. A rivelarlo è uno studio condotto da Nyc&Company.

Secondo quanto emerge dal report dall’ente di promozione della Grande Mela, riportato su Ansa.it, la città registra un calo delle presenze del 66%, rispetto all’anno scarso. Un duro colpo per l’economia della metropoli, che vede nel turismo uno dei suoi punti di forza (oltre 66,5 milioni di turisti nel 2019, per un giro di affari di 70 miliardi di dollari).



Le stime pre Covid dell’ente, parlavano di 69 milioni di visitatori nel 2020 e di 71 milioni nel 2021.



Ora, invece, si cerca di ripartire. E la speranza per una ripresa rapida dell’industria turistica si poggia sull’arrivo di un vaccino. “Sarà una ripresa molto lenta. Con un piano di distribuzione di massa nel 2021, le previsioni per la ripresa dei viaggi a livello internazionale indicano un aumento del numero di visitatori durante la prossima estate”, ha dichiarato il ceo dell’ente Fred Dixon.