Hawaii, misure più restrittive per le feste di fine anno

Scatteranno dal 24 novembre le nuove misure restrittive disposte dallo Stato delle Hawaii in vista delle festività natalizie.

Più stringenti, infatti, i controlli anti-Covid per raggiungere l'arcipelago, soprattutto alla luce dell'incremento di casi negli Stati Uniti. Occorrerà risultare negativi al tampone prima della partenza così da evitare i 14 giorni di quarantena obbligatoria. Si tratta di un'ulteriore precauzione per tutelare la salute dei residenti che a metà dicembre verrà implementata consentendo ai viaggiatori canadesi di evitare le due settimane di isolamento se il test effettuato da Air Canada e WestJet entro le 72 ore antecedenti al decollo risultasse negativo. Come riporta travelpulse.com le Hawaii di impegnano anche a offrire pernottamenti gratuiti ai visitatori che durante il loro soggiorno decidessero di aderire a progetti di volontariato. G.G.