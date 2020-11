Itb Berlin Now, le registrazioni dal prossimo febbraio

15:55

La tradizionale fiera b2b del turismo di Berlino, Itb Berlin Now, si svolgerà in maniera interamente virtuale nel 2021 durante quattro giornate, dal 9 al 12 marzo 2021, dalle 10 alle 18.

Pubblicità

Il nuovo format virtuale sarà possibile grazie a una piattaforma particolarmente evoluta, che consentirà a espositori, visitatori specializzati e acquirenti di ogni segmento della catena del valore del turismo globale di interagire e scambiarsi pareri e idee.



Itb Berlin Now aprirà le sue porte virtuali all'inizio di febbraio 2021 e i professionisti del viaggio potranno quindi impostare il proprio profilo e scoprire tutte le funzionalità di Itb Berlin Now.

Dopo l'evento, gli utenti registrati potranno inoltre continuare a visitare la piattaforma fino al 31 maggio 2021. Durante questo periodo l'intera gamma di contenuti rimarrà disponibile su richiesta. Come negli anni precedenti, durante i giorni di fiera un evento virtuale parallelo porterà sul palco esperti di alto profilo, invitati per discutere gli ultimi argomenti dell'industria del turismo.



"La pandemia ha dato un forte impulso alla digitalizzazione nel settore delle fiere - ha affermato David Ruetz, ceo di Itb Berlino -. Itb Berlin Now sarà un hub online altamente qualificato per fare affari, coltivare relazioni esistenti e nuove e interagire con gli altri player del mercato. Nel 2021, Itb Berlin mostrerà ancora una volta quanto sia importante avere una piattaforma sulla quale l'industria dei viaggi globale possa riunirsi, anche se si tratta di un format interamente virtuale. A lungo termine, la fiera assumerà un carattere ibrido, combinando format di persona e virtuali”.