Spagna Virtuale: al via oggi l’evento sull’offerta turistica del Paese

Tre giorni di incontri virtuali, convegni, presentazioni, visite agli stand e networking: prende il via oggi Spagna Virtuale 2020, l’evento immersivo promosso da Turespaña attraverso gli uffici dell’ente spagnolo di Roma e Milano.

Il trade italiano potrà incontrare dmc, aziende, hotel, destinazioni turistiche e compagnie aeree: un’occasione per capire meglio come si sta organizzando la filiera del turismo spagnolo in un momento così difficile come quello attuale e avere anticipazioni su quale saranno le possibilità per i viaggiatori italiani nel 2021.



Sponsor platinum e gold dell’evento sono gli enti del turismo dell’Andalusia, regione presente con tutte le province, Ibiza e Valencia Turisme. A disposizione dei visitatori ci saranno anche le isole Canarie con gli stand di Tenerife, Gran Canaria e Lanzarote, e le isole Baleari con Maiorca e Minorca.



Lato italiano, i t.o. e le adv confermate sono Guiness Travel, enjoy destination, Jonas vacanze, Il Girasole TO e Gattinoni.

