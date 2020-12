Le Canarie decise ad accettare anche il test antigene. “Il Governo ci deve aiutare”

15:26

Le isole Canarie corrono in soccorso dell’industria turistica e cercano di salvare parte della stagione invernale. La Comunità Autonoma consentirà i test antigene come validi per essere considerati negativi al Covid-19, in opposizione ai criteri del Ministero della Salute, che attualmente accetta solo il Pcr.

Il portavoce dell'esecutivo delle Canarie, Julio Pérez, ha spiegato che "l'apertura del mercato britannico è imminente e in queste circostanze vogliamo regolamentare una formula agevole per l'arrivo negli aeroporti", riferisce Preferente riportando l’articolo di Canarias Now.



Per fare ciò, l’esecutivo delle Canarie richiederà al governo centrale di "emettere una risoluzione" che escluda l'arcipelago dalla regola varata il 12 novembre, secondo la quale qualsiasi passeggero proveniente dall'estero deve presentare un test Pcr negativo per entrare in Spagna.



Pérez sostiene che il presidente del governo delle Isole Canarie, Ángel Víctor Torres, "sulla base dei poteri che la legge gli conferisce in casi di emergenza", approverà un decreto per consentire il test antigene in alternativa al Pcr.

Per effettuare questi test il Ministero della Salute stabilirà convenzioni con laboratori privati. Se i viaggiatori provengono dall'estero, le prove saranno finanziate dal governo regionale.