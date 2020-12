09:21

Come sta avvenendo nella maggior parte dei Paesi europei - dove è in discussione il riconoscimento reciproco del certificato tra gli Stati di partenza e quelli di arrivo - anche la Grecia accoglierà senza bisogno di test o quarantena tutti i visitatori in possesso di un documento di vaccinazione contro il Covid-19 all’arrivo in aeroporto o negli altri punti di ingresso del Paese.

A ribadirlo il ministro del Turismo greco Haris Theoharis che, in un’intervista a Protothema ripresa da keeptalkinggreece.com, parla di due categorie di viaggiatori: quelli che sono stati vaccinati e quelli che non lo hanno fatto.



Rafforzati i controlli alle frontiere

Il certificato di vaccinazione in formato digitale potrà essere richiesto da qualsiasi autorità nazionale: per fermare coloro che non lo possiedono saranno rafforzati gli strumenti di controllo alle frontiere.



La vaccinazione, sostiene il ministro, avrà un impatto positivo diretto su due livelli. Innanzitutto renderà più sicuri i cittadini greci e soprattutto i più vulnerabili tra loro e consentirà alle attività economiche di riprendere gradualmente il loro ritmo normale. In secondo luogo, le vaccinazioni creeranno un clima di ottimismo “e questo si rifletterà sulle prenotazioni turistiche dei mercati che più ci interessano, come l’Italia, la Germania, il Regno Unito e la Francia".