Il settore dei parchi divertimento crede nel 2021 e lo fa puntando su nuove attrazioni, esperienze e destinazioni. Un ottimismo che si traduce in una serie di progetti a opera dei big del comparto, in giro per il mondo.

Universal, per esempio, si gioca un poker d'assi con quattro novità tra le quali spiccano il Super Nintendo World in Giappone, la cui apertura è prevista per il 4 febbraio, e Universal Beijing Resort, un parco che mixerà le tradizionali attrazioni del brand a tema cinema con il patrimonio culturale cinese.



Non mancano le news dal mondo Disney ma, come riporta travelpulse.com, c'è grande attesa per il Legoland New York Resort. Sorgerà nella Hudson Valley a un'ora da Manhattan e tra le curiosità, si annuncia un'experience che trasformerà i visitatori in mini personaggi Lego.



