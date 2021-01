Test Covid prima di partire, le nuove norme per chi entra in Uk

10:50

A partire da lunedì 18 gennaio prima di partire per la Gran Bretagna tutti i viaggiatori dovranno fare il test Covid-19 e presentarne l’esito negativo compilando un Passenger Locator Form prima del viaggio.

A ribadirlo su Twitter il Segretario ai Trasporti Grant Shapps, che ha sottolineato come le nuove regole, inizialmente previste già a partire da domai, sono state posticipate per dare modo ai viaggiatori internazionali di organizzarsi.

Chunque non abbia la prova di un test negativo, aggiunge TravelMole, dovrà pagare una multa di 500 sterline.



Le persone che tornano da St. Lucia, Barbados, Antigua e Barbuda saranno esentate dalle nuove regole fino al 21 gennaio a causa della mancanza di strutture per i test nelle isole dei Caraibi. I regolamenti si applicano anche al ritorno dei cittadini britannici, ma non a coloro che arrivano dall'Irlanda, da qualsiasi altra parte del Regno Unito, dalle Isole Falkland, da Ascension e da Sant'Elena.