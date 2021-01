Tunisia: quattro giorni di disordini nell'anniversario della 'Rivoluzione dei gelsomini'

19:29

Giorni difficili per la Tunisia, teatro di disordini che stanno avvenendo proprio in coincidenza con l'anniversario della ‘Rivoluzione dei gelsomini’. Gli scontri si sono registrati nei giorni scorsi, nonostante il lockdown, in diverse città della Tunisia, da Tunisi a Beja, Kasserine, Sfax, Sousse e Monastir.

“Non si tratta di manifestazioni ma di atti vandalici” ha dichiarato il portavoce del ministero dell'Interno, Khaled Hayouni, in una nota ripresa dal Sole 24Ore.

Il decimo anniversario della prima delle Primavere, quelle che poi si estesero all'Egitto di Mubarak, alla Libia di Gheddafi e alla Siria di Assad, non è una festa: il Paese è in lockdown dal Covid, l'economia è colpita dalla crisi e le proteste rendono la ripresa più lontana.

Nel 2019 la Tunisia aveva ospitato circa 9 milioni e mezzo di visitatori stranieri, calati lo scorso anno quasi dell'80%.