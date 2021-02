In Oklahoma si apre la stagione della caccia a Bigfoot per promuovere il turismo

19:32

Quando la legge incontra il turismo. Non si tratta di una scelta politica ma di una vera e propria mossa commerciale. Negli Stati Uniti, il legislatore dell'Oklahoma nella persona del deputato repubblicano Justin Humphrey, ha introdotto un 'bill' che regola la stagione della caccia a Bigfoot.

La famosa creatura da sempre divide chi crede nella sua esistenza (e ne testimonia avvistamenti) e chi invece lo relega a semplice personaggio mitologico.



A detta di Humphrey, questa manovra porterà a un incremento del numero di turisti in quanto, dichiara a cnn.com, "Stabilire una stagione della caccia con tanto di licenza per chi volesse incontrare Bigfoot, porterà molte persone a scoprire la parte più bella del nostro Stato in modo divertente".



Gaia Guarino