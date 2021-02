Disneyland, ancora perdite per i parchi a tema del gruppo

21:00

Il mondo Disney fa i conti con la pandemia. In attesa di potere incrementare il numero di ingressi ai parchi con l'aumentare delle vaccinazioni, Walt Disney Co. ha registrato una perdita dal valore di 2,6 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre del 2020.

Un segnale di ottimismo arriva dalla Florida dove la capacità è salita al 35%. Come riporta travelmole.com, la California rimane invece in difficoltà in quanto sia California's Disneyland e Disney California Adventure sono chiusi da marzo 2020 e manca un orizzonte di riapertura. Quello che è certo e riguarda tutti i parchi, è l'obbligo di indossare la mascherina anche se si è già stati vaccinati contro il Covid. G. G.