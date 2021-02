Hong Kong Disneyland, il parco riapre domani

21:00

Domani Hong Kong Disneyland riaprirà le porte con un nuovo protocollo studiato per la sicurezza di ospiti e staff. In occasione dell'anno cinese del bue appena iniziato, il parco festeggerà anche il suo quindicesimo anniversario e inaugurerà il nuovo Castle of Magical Dreams.

Il personale verrà sottoposto a un tampone anti-Covid ogni 14 giorni e tutti coloro che varcheranno la soglia di Disneyland - previa prenotazione - dovranno leggere il regolamento per sapere come comportarsi nel rispetto degli altri visitatori.



Come riporta travelpulse.com, in vista della doppia ricorrenza sono previsti anche dei biglietti speciali per godere appieno delle celebrazioni in programma. G. G.