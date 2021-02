New York programma la ripartenza dei luoghi di divertimento

15:03

Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo ha annunciato che, data la diminuzione dei tassi di infezione e ospedalizzazione da Covid-19, a partire dal 26 marzo riapriranno i centri di intrattenimento per famiglie e i luoghi di divertimento al chiuso con un limite di capacità del 25% che salirà al 33% per i parchi all'aperto che, invece, torneranno operativi a partire dal 9 aprile.

Livia Fabietti



Il tutto, come si legge sul sito ufficiale dello Stato, attenendosi a rigorosi protocolli al fine di garantire a lavoratori e ospiti la massima sicurezza: gli ingressi saranno contingentati e sarà obbligatorio preacquistare i biglietti, sottoporsi al controllo della temperatura, rispettare il distanziamento sociale e utilizzare la mascherina. Le attrazioni dovranno essere sanificate più volte al giorno.