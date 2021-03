Svolta negli Usa: i vaccinati potranno evitare la mascherina

15:56

Gli Stati Uniti hanno impresso un’importante accelerata sul fronte delle vaccinazioni. All’imperativo di ‘Vaccinare tutti, vaccinare subito’, l’amministrazione Biden ha portato a un cambio di passo e ora circa un quarto degli americani ha già avuto almeno una somministrazione.

Come riportato dal Sole 24Ore, la Casa Bianca strebbe già preparando quella che sarà l'America dei prossimi mesi, al termine della vaccinazione di massa. Sul sito del Centers for Disease Control and Prevention si comprende già come che ci sarà una distinzione chiara fra chi è vaccinato e chi ha deciso di non sottoporsi alla somministrazione.



“I vaccini contro il Covid-19 – riporta il sito dell’ente - sono efficaci nel proteggerti dall'ammalarti. E le persone che sono state completamente vaccinate possono iniziare a fare alcune cose che avevano smesso di fare a causa della pandemia”.

La svolta nella condotta da seguire per il futuro è evidente: nel paragrafo ‘What's Changed’, l'agenzia federale scrive che nel caso in ciui si sia stati completamente vaccinati, si potranno compiere una serie di attività precluse agli altri. Ad esempio, incontrare altre persone vaccinate, anche al chiuso, e senza la necessità di indossare una mascherina, oppure radunarsi in casa con persone non vaccinate di un'altra famiglia senza mascherina.



Le linee guida fornite dalla Cdc dicono che le persone sono considerate completamente vaccinate trascorse due settimane dall'inoculazione della seconda dose quando richiesta, oppure trascorse due settimane dall'inoculazione del vaccino monodose.



In base alle nuove regole si presume che gli Stati Uniti, così come l'Europa, stiano pensando all'introduzione di una sorta di ‘patente di immunità’ che attesti l'avvenuta vaccinazione e che consenta una circolazione con meno vincoli.