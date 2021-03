La Turchia vaccina gli operatori del turismo

di Oriana Davini

15:47

In Turchia è iniziata la campagna di vaccinazione contro il Covid dedicata agli addetti del turismo, in coordinamento con il Ministero della Cultura e del Turismo, il Ministero della Salute e l'Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Turismo della Turchia.

Il progetto rientra nel Programma di Certificazione Safe Tourism, lanciato lo scorso giugno, e punta a salvaguardare la stagione turistica dotandosi di tutti gli strumenti per attirare gli arrivi internazionali puntando su sicurezza e immunizzazione degli addetti del settore. Tra questi il vaccino in via prioritaria proprio per chi lavora a contatto con i turisti, con l'idea di tenere aperti i servizi turistici tutto l'anno.



A ricevere il vaccino saranno quindi i dipendenti di strutture ricettive e di ristoranti, guide turistiche, agenti di viaggi già registrati nel Programma di Certificazione Safe Tourism.