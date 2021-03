14:21

Potrebbe arrivare in tempo per l’estate il via libera dell’amministrazione Biden ai viaggi tra Europa e Stati Uniti. Le ultime indiscrezioni riportato infatti che gli States potrebbero riaprire ai viaggiatori in arrivo da Ue, Regno Unito e Brasile dopo la metà di maggio. Come riporta ilsole24ore.com la notizia è stata annunciata da Nbc News.

Si tratta però ancora di indiscrezioni, che non vedrebbero una data ufficiale per il via alle operazioni. Il dibattito sarebbe sulle varianti Covid e sulle misure per contrastarne la diffusione. Si sarebbe però parlato di un “enorme cambiamento” in arrivo da maggio. I confini con Canada e Messico, intanto, restano chiusi fino al 21 aprile.